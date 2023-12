Attaque au couteau : un assaillant au lourd passé

Ce dimanche soir, Armand R. est toujours en garde à vue au 36 rue du Bastion, le siège de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris. Et son profil se précise. Né en 1997, ce Français de 26 ans, dont les parents sont iraniens, est fiché S. Il est connu de la justice pour son islamisme radical et ses troubles psychiatriques. Il s’agit d’un jeune homme à la personnalité très instable, décrit comme fragile psychologiquement. La radicalisation d’Armand R. commence en 2015. L’année suivante, il est interpellé par les services de renseignement pour un projet d’attaque à l’arme blanche. Lors d’une perquisition à son domicile, que nous avons filmée ce soir, les enquêteurs découvrent ses liens avec l’islamisme le plus radical. Sur les réseaux sociaux, le jeune homme est en lien avec quatre terroristes. Mais lors de son audition par les enquêteurs, Armand R. se présente comme un repenti, qui se serait lui-même déradicalisé quelques mois plus tôt, et il assure même au policier qu’il était tombé dans l’Islam le plus pur et qu’il a réussi à s’en sortir tout seul. TF1 | Reportage N. Gandillot, R. Maillochon