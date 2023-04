“Profilers” des transports : rien n'échappe à ces policiers !

Nous sommes dans le métro de Lille. Trois policiers patrouillent comme d’habitude. Mounir les accompagne. Lui aussi est policier, mais physionomiste. Il repère tous les voyageurs. Et ce jour-là, un jeune homme attire son intention. Il l’a vu plusieurs fois, alors il l’interpelle. Les policiers vont retrouver sur lui 18 grammes de cannabis, répartis dans des petits sachets en plastique. Autre alerte une minute plus tard. Cette fois dans un TER, un homme menace les autres voyageurs. Mais il est descendu du train et se trouve désormais dans le métro. Il faut l’interpeller rapidement. Il a été photographié par un voyageur à son insu. Mounir récupère la photo sur son téléphone portable, et cet homme passe juste devant notre caméra. Pendant l’interpellation, Mounir vérifie la ressemblance avec la photographie sur son téléphone. L’homme est emmené dans un lieu inconnu du grand public. De l’autre côté d’une porte, derrière les couloirs de métro se cache un commissariat, ou plus précisément le service de sécurisation des transports. Cent vingt policiers y travaillent discrètement. TF1 | Reportage S. Hembert, J. Ajili, B. Agirbas