Programme de vacances : peut-on se fier à l'intelligence artificielle ?

Certes, c’était la solution de facilité. Mais à force de tout lire et de tour parcourir à la recherche du programme du jour, il n’était plus question de perdre la moindre minute de vacances. Alors, on utilise ChatGPT pour nous aider à trouver une activité. "Commencez votre matinée en vous rendant aux vieux ports de La Rochelle". En quelques minutes, nous voici donc sur le site le plus visité de la ville. L’intelligence artificielle vise juste, mais ne prend pas beaucoup de risques. À l’heure du déjeuner, direction ce restaurant de fruits de mer qui a été proposé par ChatGPT. Il est bien connu des touristes comme des locaux. Décoration marine, cuisine locale… mais soyons honnêtes, ce n’est pas avec des recommandations comme celle-ci que l’Office de tourisme risque de fermer ses portes. Faisant tout de même une dernière tentative. À la recherche d’une plage, ChatGPT nous promet une vue sur la tour médiévale de La Rochelle à la plage de la Concurrence. Cependant, on les a bien cherchés ces tours mais impossible de les apercevoir. Quant à la baignade, l’intelligence artificielle semble avoir oublié un petit détail. TF1 | Reportage M. Desmoulins, X. Boucher, G. Vuitton