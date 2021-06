Progression du variant Delta : les Landes s’inquiètent

Dans un laboratoire à Dax, Marc Friedling pharmacien biologiste, voit les chiffres augmentés avec inquiétude. Comme dans le reste des Landes, le variant Delta représente désormais 70% des cas positifs au coronavirus. Un variant plus contagieux, résultat, le taux d'incidence du département est le plus haut de France métropolitaine avec 77 cas pour 100 mille habitants. Une situation difficile à expliquer, mais certains clusters pourraient en être à l'origine. Dans l'Ehpad Robert Labeyrie près de Dax, 23 résidents et six salariés sont contaminés, la plupart positifs au variant Delta. Les résidents étaient vaccinés et aucun n'a nécessité d'admission en réanimation. Face à cette nouvelle progression de l'épidémie, les habitants sont partagés. Pour ralentir la progression du variant, les autorités sanitaires mises sur le vaccin. À Dax, les doses disponibles ont doublé. De nombreux créneaux sont vacants dans les Landes. À Dax, il est même possible de se faire vacciner sans rendez-vous.