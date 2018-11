Projet d'actions violentes contre Emmanuel Macron : six personnes interpellées

Six individus en lien avec le milieu de l'ultra-droite ont été interpellés ce mardi 6 novembre par la DGSI. Ils sont soupçonnés d'avoir voulu préparer un projet d'actions violentes contre le président Emmanuel Macron. Le principal suspect, un homme âgé de 62 ans aurait confié récemment à l'un de ses proches, vouloir attaquer physiquement le chef de l'État lors de son itinérance mémorielle dans l'est de l'Hexagone. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.