Projet dans le Puy-de-Dôme : bataille autour des giga-bassines

Plusieurs milliers de personnes étaient réunies ce samedi dans le Puy-de-Dôme pour s’opposer au projet de construction de deux mégabassines dans la région. Environ 4.000 manifestants l'après-midi selon la préfecture, avec un message clair : "Tout le monde, déteste les bassines". Ils ont réalisé une chaîne humaine autour d'un champ de céréales pour délimiter l'emplacement d'une mégabassine qui pourrait voir le jour d'ici trois ans. Les mégabassines, ce sont ces bassins creusés dans le sol recouvert d'une bâche en plastique pour stocker l'eau. Des agriculteurs du Puy-de-Dôme souhaitent en créer deux. L'une de 14 hectares près de Bouzel, et l'autre de 18 hectares dans un lieu encore inconnu. Ils représentent l'équivalent de 1000 piscines olympiques avec une profondeur de deux mètres, plus grande que Sainte-Soline. L'eau sera pompée dans l'Allier l'hiver pour irriguer les champs de céréales l'été. Elle sera utilisée pour la culture du maïs, destiné à l'export et à l'alimentation du bétail. Les agriculteurs se défendent et assurent que l'installation servira aussi aux maraîchages. Pour eux, l'accès à l'eau est difficile pendant l'été, ce qui met les récoltes en danger. La solution, c'est de la stocker. Pour l'heure, la préfecture du Puy-de-Dôme indique les projets sont à l'étude, mais aucun dossier n'a été déposé. À l'échelle du pays, le gouvernement s'est engagé à réaliser une centaine de retenues d'eau d'ici la fin de l'année. TF1 | Reportage V. Topenot, G. Frixon, C. Olive