Projet d’attentat : les derniers éléments sur l’enquête lancée à Béziers

Les services antiterroristes n'ont pas voulu attendre une minute de plus. Ils ont mené des arrestations en pleine nuit avec les hommes d'élite du RAID face à des voisins médusés. La fille soupçonnée vivait dans un immeuble de Béziers. Une jeune femme de 18 ans de confession musulmane, inconnue jusqu'alors des autorités. Dans le quartier, personne n'avait remarqué la radicalisation de la jeune femme. Un riverain croisé par nos journalistes se dit même choqué. Les policiers ont retrouvé dans sa chambre un sabre, mais aussi des bouteilles remplies de billes qui auraient facilement pu servir d'explosif. Et d'après plusieurs enquêteurs, la suspecte comptait s'attaquer aux fidèles d'église de Montpellier, sans doute en ce lundi de Pâques. Un projet criminel au contour flou certes, mais jugé suffisamment inquiétant par les services de renseignements. Selon nos informations, en garde à vue, la terroriste présumée semble totalement dépassée et ne réalise pas la gravité des faits qui lui sont reprochés. Les policiers ont encore deux jours pour l'interroger.