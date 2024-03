Projet de loi “aide à mourir” : les grandes lignes

Il y a bien un changement de philosophie. Pour la première fois, le chef de l’État parle d’une aide à mourir. Le patient, s’il ne peut faire ce geste seul, pourra désigner un proche de sa famille ou un membre de l’équipe médicale. Mais pour le président, ce n’est pas un suicide assisté, car la demande devra, in fine et en dernier ressort, être validée par un médecin. Et puis le chef de l’État fixe quatre conditions. D’abord, il faut que la maladie soit incurable, que le pronostic vital soit engagé, que la souffrance soit insupportable et, bien entendue, que le patient soit majeur et que son discernement soit plein et entier. Pour la première fois, Emmanuel Macron envisage une aide à mourir. TF1 | Duplex N. Gandillot