Projet de loi Bioéthique : ce qui va changer

La PMA (Procréation médicalement assistée), jusqu'alors réserver aux couples hétérosexuels, sera bientôt possible pour les femmes seules et les couples de femmes. Elle sera même remboursée par l'assurance-maladie. En revanche, la GPA (Gestation pour autrui), qui consiste à avoir recours à une mère porteuse, ne sera pas autorisée. Notre journaliste Caroline Bayle nous livre plus de détails sur le sujet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.