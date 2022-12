Projet de loi "immigration" : une solution pour les métiers en tension ?

La mesure est réclamée par de nombreux patrons depuis des mois. L'Hexagone compte plus de 300 000 emplois vacants et de nombreux secteurs n'arrivent pas à trouver des candidats. Alors faut-il accorder un titre de séjour provisoire aux étrangers qui occupent déjà ces emplois ? C'est le projet de la majorité. De quels emplois parle-t-on ? La dernière liste de métiers en manque de mains-d’œuvre remonte à 2021. On y trouve, entre autres, les bouchers, les charpentiers, les employés d'aide à domicile et les ouvriers du bâtiment. Cette liste est en cours de révision avec les partenaires sociaux. Et devraient y figurer bientôt : l’hôtellerie, la restauration, la petite enfance et le secteur du nettoyage. La droite et l’extrême droite redoutent un encouragement d’immigration. Le gouvernement veut désamorcer et fait déjà savoir que cela ne concernera que quelques dizaines de milliers de régularisations. TF1 | Reportage S. Bougriou, F. Delpech, G. Palacios