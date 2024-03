Projet de poulailler géant : un élevage de 140 000 poulets ?

C'est une exploitation qui passerait de 30 000 à plus de 140 000 volailles. Il existe d'autres fermes de cette taille dans les communes aux alentours. Mais pour Philippe Barneron, le maire, elles sont trop gourmandes en eau. À proximité des futurs bâtiments, des voisins se sont réunis en collectif. Tous habitent dans un rayon de moins d'un kilomètre. Cela fait deux mois qu'ils alertent sur le risque de nuisance, l'odeur et le bruit. Mais ce qui inquiète le plus Élisa Charra, médecin généraliste, ce sont les déjections des volailles. Le projet est porté par deux agriculteurs du village. Ils refusent de s'exprimer. Le climat est tendu dans la commune. À terme, un million de poulets y seront produits à l'année. On parle d'une densité de 21 poulets par mètre carré, soit moins d'une feuille A4 par volaille. Derrière ce projet industriel, il y a un groupe hollandais, mais de la viande destinée aux supermarchés français. Les syndicats agricoles du département défendent ce modèle économique, selon eux, le seul à permettre des prix bas. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage F. Chevallay, S. Thizy