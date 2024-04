Projets d'attentat : l'inquiétante radicalisation des mineurs

Au troisième jour de sa garde à vue dans les locaux de la DGSI, selon nos informations, l'adolescent de 16 ans est toujours entendu par les enquêteurs. Le jeune homme est inconnu de la justice. Il y a deux jours, il a été interpellé à 07H du matin, chez lui, à Marignier. Cette petite commune de Haute-Savoie a, à peine, 6 000 habitants. Le maire n'en revient toujours pas. Il pense que tous les élus locaux du pays sont confrontés à ce type de difficulté. L'adolescent a été repéré par les renseignements sur la messagerie cryptée Telegram. Il recherchait des informations sur la fabrication de ceinture explosive. Ces jeunes radicalisés sont de plus en plus nombreux. En 2023, douze mineurs avaient été mis en examen pour terrorisme, c'est trois fois plus que les années précédentes. Ces jeunes adolescents sont entre 14 et 17 ans. C'est notamment le cas au mois de mars dernier, à Lille (Nord) où un mineur de 14 ans préparait un attentat dans un centre commercial ou en Alsace, à Rosenau où un adolescent de 14 ans avait aussi été interpellé. Radicalisé en ligne, il n'aurait pas mesuré les conséquences de ces échanges. Sur les 4 900 fichés pour radicalisation en France, 182 sont mineurs. Ces jeunes, jamais condamnés, sont moins surveillés par les renseignements. Même en matière de terrorisme, les peines de prison sont divisées de moitié pour les mineurs. TF1 | Reportage M. Bajac, M. Chaize, A. Guillet