"La Promesse de l'aube" est adaptée au cinéma par Éric Barbier. Ce roman de Romain Gary raconte l'histoire d'amour inconditionnel entre une mère et son fils. Charlotte Gainsbourg incarne la mère de l'écrivain, interprété par Pierre Niney. Le film sort en salles mercredi 20 décembre 2017.