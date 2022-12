Promos en magasins : la fin du prospectus ?

On ne retrouve plus les prospectus papier qu'à la rentrée du magasin. Depuis deux ans, ils ne sont plus distribués dans la boîte aux lettres des clients, il faut aller sur Internet et sur les réseaux sociaux. Après un test dans plusieurs hypermarchés, l'enseigne Leclerc arrête les prospectus dans ses 734 magasins d'ici septembre 2023. Premier objectif : faire des économies de papier et puis faire des économies tout court. Pour le directeur, imprimer des catalogues lui coûtait chaque semaine entre 5 000 et 15 000 euros. Leclerc n'est pas la seule enseigne à en finir avec les prospectus. Franprix et Monoprix les ont arrêtés il y a trois ans. Et pour Cora, ce sera dès le 10 janvier. Auchan, Carrefour, Intermarché souhaitent en distribuer beaucoup moins. Et enfin, système U les conserve pour ses clients qui sont encore attachés aux papiers. C'est le cas d'Anna. De moins en moins de prospectus dans sa boîte aux lettres, elle le regrette. Mais pour les enseignes, passer au numérique permet de mieux cibler les promotions. Les prospectus sont de moins en moins efficaces, de plus en plus chers et de plus en plus délaissés par les consommateurs. Au total, 40% d'entre eux finissent à la poubelle avant même d'avoir été lu. TF1 | Reportage V. Dépret, M. Kouho, S. Prez