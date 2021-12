Promos : les bonnes affaires avant les soldes

Qui a dit que Noël était fini ? Chez GiFi, ses magasins comptent encore des dizaines de produits et il n'a aucun mal à trouver preneur. L'enseigne brade ses invendus de Noël. Une réduction de 70 % par exemple sur toutes les décorations. "Nous avons plusieurs produits déstockés. Par exemple, l'ensemble des serviettes de table, les nappes qui sont évidemment de grands classiques. Vous avez également toute une série de verre", indique Didier Pitelet, porte-parole de l'entreprise GiFi. Ça tombe bien pour Stéphanie qui doit préparer sa table du 31. "Ce sont des nappes en papier à 1,60 euro au lieu de 6 euros. C'est très avantageux par rapport au prix", dit-elle. Il ne lui reste qu'à trouver le menu. Tant mieux, les supermarchés doivent eux aussi écouler leurs stocks de Noëls : 34 % de réduction sur le foie gras, 50 % sur le chocolat, sans oublier le champagne. C'est donc Noël après l'heure, même dans les magasins de jouets. " On a toujours une sélection de produits qui est en promotion avant, pendant et après Noël", indique Jessica Derouet, directrice du magasin "La Grande Recré" à Paris 15e. Elle concerne des figurines, des poupées ou encore un jeu de bataille navale. Mais au fait, comment sont choisis les jouets bradés ? "Ce sont les produits qu'on a en masse, en grosse quantité", révèle-t-elle. En clair, ceux qui étaient le moins nombreux sous le sapin. Ces promotions s'appliqueront jusqu'à vendredi. Il est encore temps de faire des affaires. TF1 | Reportage J. Cressens, L. Kebdani, A. Gaudin