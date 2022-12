Promotions d’après Noël : des bonnes affaires, vraiment ?

Dès l’entrée du magasin, impossible d’y échapper. Elles sont partout, en tête de gondole. Dans les rayons, les promotions de Noël sont là pour vous faire craquer et ça marche. S’agit-il de vraies promotions ? Ces dernières années, des enseignes ont été accusées de gonfler leurs prix, quelques jours avant de mettre en place d’importantes réductions. Alors, à la vue de ces promos, vous restez prudents. Vérifions ça ensemble, avec le foie gras, par exemple. L’enseigne affiche une réduction de 34% depuis le 25 décembre, sauf qu’en réalité, cette promo existait déjà avant Noël, le 20 décembre, et même dans le catalogue de novembre. Donc rien d’exceptionnel. En revanche, côté jouets, c’est le moment de faire des affaires. Le Monopoly était vendu plein tarif il y a encore quelques jours. Le voici en promotion dès le 27 décembre. Entre Noël et le Nouvel An, chez JouéClub Paris, il y a trois fois moins de clients. Le directeur du magasin a donc décidé de mettre en promotion certains de ses produits. C’est l’objectif affiché des magasins de jouets : se débarrasser de ce qui risque bientôt d’être invendable. Si ces réductions sont bien réelles, elles ne concernent qu’une cinquantaine de produits sur 15 000 dans ce magasin, et parmi eux, les jouets les plus encombrants. Certaines de ces promotions seront prolongées jusqu’au 11 janvier, date du début des premières soldes de l’année 2023. TF1 | Reportage G. Bertrand, A. Mersi