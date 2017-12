Promotions : de nouvelles règles vont faire leur apparition dans les supermarchés

Les États généraux de l'alimentation, qui ont duré cinq mois, se sont clôturés ce jeudi 21 décembre. L'un des buts de ces discussions était de garantir aux producteurs de lait, de viandes, de fruits et légumes un revenu décent. L'encadrement des promotions dans les grandes surfaces figurent parmi les mesures qui vont être testées. D'une durée expérimentale de deux ans, elles devraient entrer en application dans les prochains mois. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.