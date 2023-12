Promotions exceptionnelles : vraiment de bonnes affaires ?

C'est Noël avant l'heure dans ce supermarché. Dans les bras des clients, un paquet magique, un robot de cuisine "100% remboursé". À en croire le slogan, le produit serait gratuit. Pourtant, profiter de l'offre n'est pas si simple. Il faut commencer par acheter ce robot à 360 euros. Pour se faire rembourser, "le client se verra débloquer un bon d'achat de 30 euros par mois, valable sur un passage caisse", précise Adeline Delval, responsable direction régionale de Lidl à Cambrai (Nord). Vous ne serez donc pas directement crédité sur votre compte bancaire, mais via douze bons d'achat de 30 euros à dépenser l'an prochain, à des dates bien précises. Plus loin, des sapins aussi sont "100% remboursés". En cette période de fête, les enseignes misent tout sur les promotions. Chez Auchan à Le Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), une nouvelle offre est ajoutée chaque jour jusqu'à la fin du mois. Mais ces remises sont-elles vraiment avantageuses ? Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Debut, M. Laurent, B. Agirbas