Promotions : gare aux étiquettes trompeuses

Dans les catalogues, sur Internet ou dans les rayons des supermarchés, elles ne vous échappent pas : les promotions sont partout. Mais êtes-vous sûr de faire systématiquement de bonnes affaires ? L'association “60 Millions de consommateurs” a mené une enquête dans six grandes surfaces et a trouvé quelques surprises. Cette boite de 50 sachets de thé est par exemple deux fois plus grosse qu'une boîte classique. Mais elle vous coûtera 7 centimes de plus qu'en achetant deux petites boîtes. Autre exemple, la réduction sur cette boite de chocolat est bien réelle. Mais une fois la période de promotion passée, le prix de base a augmenté de 80 centimes. Pourquoi ces anomalies ? Selon l’association, “on va vers des augmentations très importantes de prix dans les grandes surfaces. Les promotions servent de paravent à ces augmentations. On va brouiller l'image du prix pendant la promotion et le produit va ressortir bien plus cher après la promotion qu'avant”. Comment se défend la grande distribution ? Seul Lidl nous a répondu. Épinglé pour des promotions douteuses sur certains produits en maxi format, l'enseigne est formelle. Il n'y a aucune volonté de tromper le consommateur. “C'est effectivement une erreur de communication entre deux services de Lidl, le service achat d'un côté et le service publicité, celui qui imprime les prospectus de l'autre côté”. L'enjeu pour les grandes enseignes est de taille. Environ 20% de leur chiffre d'affaires est réalisé avec des articles en promotion. TF1 | Reportage P. Corrieu, J. Clouzeau, V. Daran, J. Bervillé, B. Faure, T. Gippet