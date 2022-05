Promotions trompeuses : la fin des abus ?

Des prix barrés à -30, -50 ou - 70 %, comme pour des matelas trois fois moins chers ou des aspirateurs à 249 euros au lieu de 500. Pourtant, derrière ces rabais se cachent parfois de fausses promotions. Un sujet que les consommateurs connaissent bien. Ils ont tout compris qu'à l'approche des périodes de promotion, certains magasins gonflent leurs prix pour afficher des remises plus importantes. Alors qu'est-ce qui va changer ? Ces rabais seront mieux encadrés. Dorénavant, c'est le prix le plus bas constaté un mois avant la promotion qui servira de base. Par exemple, un pull est à 105 euros le 30 juin. Mais il était moins cher le 15 juin, 100 euros. C'est sur ce prix, le plus bas, que la réduction va s'appliquer. Un mécanisme facile à appliquer en magasin, mais sur Internet, beaucoup plus difficile. "Sur Internet, le prix ne change pas tous les jours, ne change pas toutes les heures, mais quasiment toutes les minutes. Donc, oui, ça va rassurer le consommateur de se dire, il n'y a pas de fausses promotions. Après, il faut quand même être vigilant", a expliqué Yves Puget, expert grande consommation". Qui va contrôler ? La répression des fraudes sera chargée de surveiller la promotion des magasins. Elle compte aussi sur les signalements des consommateurs. En cas d'infraction, un commerçant risque jusqu'à 300 000 euros d'amende et deux ans d'emprisonnement. TF1 | Reportage N. Robertson, T. Fribourg, C. Chevreton