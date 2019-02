Propos haineux : quel contrôle sur les réseaux sociaux ?

Il y a les agressions verbales, la libération de la parole haineuse, mais aussi les menaces et les injures qui se répandent impunément sur Internet. Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé que de nouvelles lois pourraient être adoptées, sans doute avant l'été, pour tenter d'endiguer ce phénomène. Mais que risquent aujourd'hui les auteurs de ces messages ? Sont-ils réellement poursuivis et punis ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.