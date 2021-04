Propreté des villes : Paris et Madrid au banc d'essai

La propreté à Paris, c'est un débat récurrent. Est-ce un manque de moyens ? La capitale française est-elle vraiment la plus salle d'Europe ? Des gobelets, des cannettes, des cartons, des cuvettes de toilettes, des rangements, des matelas... Voilà ce que nous avons filmé dans le Nord-Est parisien en à peine 30 minutes, et cela à deux pas du Sacré-Cœur à Montmartre. Yveline Piarroux habite le quartier depuis près de 20 ans. Pour elle, les moyens déployés par la mairie sont insuffisants. Chaque année, la mairie de Paris débourse plus de 570 millions euros pour nettoyer la ville et promet de doubler ce budget d'ici cinq ans. Ce qui permettra notamment de recruter plus d'éboueurs. Si l'on mise sur davantage de moyens humains dans la plus grande ville de France pour lutter contre la saleté, à Madrid, la municipalité a choisi de s'attaquer au portefeuille des indélicats. Dans la capitale espagnole, si vous laissez votre emballage de sandwich sur le trottoir, vous encourez une amende d'au moins 750 euros. Cela est considéré comme une infraction grave et un danger pour l'environnement. À Paris, l'amende est de 135 euros pour la même infraction.