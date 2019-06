Propriétaires / locataires : la fin de la caution ?

Le chèque de caution est une source très fréquente de tension et même de conflit entre locataires et propriétaires. 65% des actions en justice au terme d'une location portent sur la restitution du dépôt de garantie. Un rapport remis au ministre du Logement, ce mercredi 19 juin 2019, vise à apaiser ces relations. Que prévoit-il concrètement ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.