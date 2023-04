Propriétaires : n'oubliez pas de vous déclarer au fisc !

Anne Jacquier-Laforge dirige une PME spécialisée dans la construction de charpentes. Malgré un emploi du temps bien chargé, elle prend cinq minutes pour s'occuper de sa déclaration de revenus. Nouveauté cette année, comme elle est propriétaire, elle doit faire une nouvelle déclaration. "En fait, c'est juste une vérification, un peu comme les déclarations d'impôt. Donc, c'est juste vérifier la surface, et de valider. C'est rapide à faire. Ça demande vraiment deux minutes", indique-t-elle. Si comme Anne vous êtes propriétaire de votre résidence principale, vous devez désormais déclarer le nombre de pièces et la surface si vous avez un grenier, un balcon ou une terrasse, une cave et un garage. Si vous possédez une résidence secondaire, vous devez préciser si elle est louée, et le cas échéant, donner le nom des locataires. Si vous ne l'occupez que pendant les vacances, dire combien de jours par an. Enfin, si le logement est vacant, vous devez le déclarer. Pourquoi ces nouvelles obligations ? Nous avons posé la question à Sabrina Cohen, experte-comptable associée au cabinet Afynéo à Paris. "Depuis le 1er janvier 2023, nous ne payons plus de taxe d'habitation puisqu'elle n'est plus requise au titre de la résidence principale, mais qu'elle est requise au titre de la résidence secondaire et des logements vacants. L'administration fiscale a besoin de cette information pour mieux la collecter", explique-t-elle. Et donc mieux identifiés les biens assujettis à la taxe d'habitation. Vous avez jusqu'au 30 juin pour faire cette déclaration. En cas de retard, d'erreur ou d'omission, vous vous exposez à une amende de 150 euros par bien. En cas de besoin, les contribuables peuvent toujours contacter leur centre des impôts. TF1 | Reportage F. Chadeau, A. Janon, P. Bazerque