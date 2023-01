Propriétaires : une nouvelle déclaration obligatoire pour les impôts

Jean-Baptiste est propriétaire d'un appartement et d'une maison qu'il met en location. Désormais, il doit remplir un nouveau formulaire sur le site des impôts. "Là, j'ai un bouton "Biens immobiliers", nous montre-t-il. De nouvelles informations lui sont demandées. Concrètement, il faut préciser s'il occupe son logement ou s'il le loue. En cas de location, il doit indiquer l'identité des occupants et la durée de la location. Pour sa résidence principale, la démarche est simple : "il faut redire à l'administration ce qu'elle sait déjà". Pour sa résidence secondaire, c'est plus complexe. "Ça me demande de dire quand le bien est occupé. Sauf que le bien peut être loué trois jours pour un week-end, il peut être loué deux semaines pendant les vacances. Il n'y a pas de cas qui correspond à ma situation", poursuit-il. Cette déclaration est obligatoire pour tous les propriétaires avant le 30 juin. L'objectif pour l'administration fiscale est de mettre à jour les fichiers immobiliers. "Les occupants changent, le bien peut être loué. En particulier, les locataires peuvent changer. Et ce sont toutes ces évolutions que les usagers devront déclarer, de façon à pouvoir taxer de la meilleure façon", nous explique-t-on. TF1 | Reportage M. Alibert, F. Moncelle, O. Cresta