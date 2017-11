Prosecco, un vin blanc pétillant qui a conquis le monde

Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Et il est déjà temps de penser à votre menu, particulièrement aux bulles qui vont accompagner vos soirées. Comme vous le savez peut-être, le champagne est concurrencé par un vin italien qui s'exporte aussi dans le monde entier. Il s'agit du Prosecco, un vin blanc pétillant venu du Nord de l'Italie. Sa commercialisation a débuté dans les années soixante-dix. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.