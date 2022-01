Prospectus et catalogues : la fin du papier

Ils sont des supports incontournables lors de la publicité, et lors des soldes, on les voit partout : à l'entrée des magasins, dans les boîtes aux lettres... Pour l'enseigne Carrefour, les prospectus représentent plus de 1 000 tonnes de papier chaque année. Le groupe souhaite arrêter de les distribuer dans trois villes : Lyon, Paris et Villeurbanne. Cette décision n'a pas été simple à prendre. Carrefour a réalisé un sondage auprès de sa clientèle. Les clients qui le souhaitent pourront continuer de recevoir des prospectus à leur domicile ou les récupérer directement en magasin. Carrefour n'est pas la seule enseigne à vouloir arrêter la publication sur papier. D'autres groupes comme Leclerc ou Monoprix l'expérimentent aussi. Mais cette révolution ne sera pas possible partout, puisque dans certains magasins, les catalogues papier permettent de réaliser jusqu'à 20% du chiffre d'affaires. Un enjeu stratégique pour les distributeurs qui devront s'adapter, car à partir de 2025, la loi pourrait imposer de faire disparaître ces catalogues. TF1 | Reportage P. Ninine - G. Charnay - F. Legoïc