Prostitution des mineures : des adolescentes exposées très tôt aux violences

De toutes jeunes filles sont contraintes de se prostituer en France, parfois dès l'âge de douze ans. Ce type de réseau est beaucoup plus profitable que le trafic de stupéfiants. Presque toutes les victimes ont été repérées dans des foyers de l'aide sociale à l'enfance. Elles sont plusieurs centaines dans ce cas. Selon un pédopsychiatre, expert auprès des tribunaux pour enfants, la reconstruction des jeunes filles victimes de prostitution infantile est très difficile. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.