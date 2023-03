Prostitution des mineurs : comment en sortir ?

Sur le tatami, Jennifer Pailhe, tente de se reconstruire, avant de mener son prochain combat, le procès du proxénète de sa fille. Sa fille, Ascia, est tombée amoureuse pendant une colonie de vacances, elle a quatorze ans et lui dix-sept. Elle fugue à l’autre bout du pays, à Paris, et tombe dans le piège. Sa mère n’a plus de nouvelles et finit par découvrir une annonce dans ses mails, Ascia dénudée proposant ouvertement des actes sexuels tarifés. Après des mois de recherche, elle retrouve enfin sa fille, séquestrée dans un hôtel en région parisienne. Pendant des mois, Jennifer tente de retrouver une vie normale avec sa fille, mais l’emprise du proxénète est trop forte, elle fugue à nouveau. Son proxénète a depuis été interpellé. En quelques minutes, nous trouvons en ligne des dizaines d’annonces évocatrices comme celle d’Ascia. Nous avons tenté de contacter ces jeunes filles, elles ne semblent avoir qu'un seul moteur : l'argent facile. Aujourd’hui, Jennifer accompagne 187 familles, toutes basées à Toulouse (Haute-Garonne). Cet homme en image, qui a choisi de garder son anonymat fait partie de ces familles accompagnées par Jennifer. Cela fait trois ans qu’il se bat pour sauver une de ses proches, treize ans à peine. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Bajac, Q. Danjou