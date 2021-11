Prostitution des mineurs : les témoignages poignants de victimes

Elle tombe amoureuse, et il devient son proxénète pendant deux ans. Il est aujourd'hui en prison. En parler devant les caméras lui est impossible sans l'aide de sa mère. Pendant deux ans, cette dernière a remué ciel et terre pour la ramener chez elle. Sa mère a réussi à la convaincre à la naissance de son enfant. Amina tente aujourd'hui de reprendre une scolarité normale en seconde. Les parents de cette juriste de 27 ans n'ont, eux, jamais rien su. Elle a alors 15 ans. Elle répond à l'annonce d'un homme sur un forum, le début de l'engrenage. L'emprise, là encore, après une enfance et adolescence marquée par des viols dans le cercle familial. Huit mois de calvaire, de peur, jusqu'à la fuite de l'adolescente. Un sursaut un jour plus insoutenable que les autres. Avec ce témoignage aujourd'hui, elle espère en convaincre d'autres. Une force bien supérieure, selon elle, à ce qu'on leur a laissé croire. TF1 | Reportage N. Bednarick - Blondeau - E. Lefebvre.