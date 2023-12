Protection des dauphins : 400 bateaux privés de pêche

Ce chalutier, en images, restera en mouillage dans le bassin d'Arcachon cet hiver. Olivier Argelas, comme 400 autres capitaines, a l'interdiction d'aller pêcher dans les eaux du golfe de Gascogne, entre le 22 Janvier et le 20 février 2024. Ces interdictions de pêche ont été prises pour protéger les dauphins et les marsouins, pris souvent dans les filets. Souvent, au large de la côte atlantique, les pêcheurs remontent ces mammifères marins accidentellement dans leurs filets, comme le montrent des images tournées par une ONG en février dernier. Environ 100 000 dauphins meurent chaque année dans le golfe de Gascogne. Selon Thomas Le Coz, capitaine de navire de l'ONG "Sea Shepherd France", c'est une victoire pour les dauphins et les autres animaux, une bonne chose aussi pour l'océan. Un mois sans pêche, c'est le résultat d'une longue bataille administrative. Tout commence cette année où le gouvernement définit des zones interdites à la pêche, mais il délivre en même temps de nombreuses dérogations. Vendredi, le Conseil d'État a jugé qu'il y en avait trop. Les autorisations sont alors annulées et la pêche sera bien interdite pendant quatre semaines. C'est un coup dur pour la filière et les conséquences sur les chiffres d'affaires des pêcheurs seront énormes. Ils devraient être indemnisés par l'État. Ce ne serait pas le cas des mareyeurs et des autres professionnels à terre. TF1 | Reportage M. Guénégan, A. Vieira, M. Pirckher