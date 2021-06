Protection des océans : la précieuse mission du plongeur-photographe Alexis Rosenfeld

C'est un œil ouvert sous la surface de la mer. Le témoin privilégié d'un monde qu'il veut partager pour mieux le protéger. "Ma vie, c'est une quête de sens d'abord pour aller raconter une histoire et raconter au plus grand nombre l'importance de l'océan, et pourquoi il est si essentiel de le protéger. Pourquoi cet océan, ce deuxième poumon de la planète, après la forêt", se confie Alexis Rosenfeld. À travers ses photos depuis 25 ans, Alexis Rosenfeld raconte l'océan, sa biodiversité, son gigantisme et sa fragilité, comme celle de ce plancton géant, hypnotisant. Voilà pourquoi l'Unesco lui a donné une mission. Pendant 10 ans, le photographe, plongeur professionnel, va parcourir le monde pour faire un état des lieux, pour immortaliser un patrimoine sous-marin encore très secret pour l'ensemble de l'humanité. Ce jour-là, nous avons la chance de l'accompagner au large de Marseille, en méditerranée. Nous avons pris la direction du triangle interdit, une zone protégée où normalement l'homme n'est pas invité. Très vite, d'ailleurs, les gardes du Parc national des Calanques vont venir vérifier nos identités. Mais pour réaliser son grand témoignage sur l'océan, Alexis Rosenfeld a des autorisations, comme rarement auparavant. L'Unesco compte sur la puissance de ces images pour faire comprendre aux Terriens que leur avenir dépend de la préservation de ces fonds marins. Découvrez la suite de cette plongée de rêve dans la vidéo en tête de cet article.