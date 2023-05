Protection renforcée des élus : est-ce suffisant ?

Son audition a duré plus de deux heures. Devant le Sénat, Yannick Morez est venu témoigner de son calvaire, du harcèlement d’un collectif d'extrême droite qui protestait contre l’installation d’un centre pour migrants dans sa ville. Le maire de Saint-Brevin-les-Pins énumère méthodiquement toutes les fois où il a sollicité l’aide des services de l’État avant l’incendie criminel de sa maison. Des appels à l’aide restaient sans réponse, son témoignage est accablant. Entre 2021 et 2022, les violences contre les élus ont bondi de 30%, alors comment les protéger ? Le gouvernement annonce, ce soir du mercredi 17 mai, la création d’un réseau de 3 400 référents dédiés dans les commissariats et les gendarmeries. Le maire de Janvry ne compte plus les fois où il a été insulté. Un jour, il barre la route à des jeunes en plein rodéo sauvage, la situation dégénère. Lui et son adjoint sont même menacés avec une tronçonneuse. Il juge les mesures annoncées insuffisantes. Aujourd’hui, les auteurs de ces violences s’exposent à trois ans de prison et 75 000 euros d’amende. D'ici à la fin de l’année, le gouvernement veut aligner les sanctions sur celles encourues lorsque l’on s’en prend au personnel en uniforme. TF1 | Reportage S. Bougriou, B. Augey, F. Maillard