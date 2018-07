Qui protège les présidents ?

La Garde républicaine, c'est la partie la plus visible et la plus prestigieuse du dispositif. Elle sécurise le site de l'Élysée. Ses gendarmes sont responsables de tout ce qui se trouve à l'intérieur du périmètre du palais. À l'extérieur, c'est la préfecture de police qui se charge de la surveillance. Lorsque le chef de l'État se déplace, c'est bien le Groupe de Sécurité de la Présidence de la République (GSPR) qui assure sa protection rapprochée. Soixante-dix-sept spécialistes triés sur le volet, issus pour moitié de la police, et pour moitié de la gendarmerie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.