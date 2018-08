Comment protéger sa peau du soleil sans polluer ?

La plupart d'entre nous l'ignore, mais les crèmes solaires constituent une source de pollution importante pour les océans. En effet, certaines particules chimiques les composant attaquent la végétation marine. Ainsi, le gouvernement a lancé ce mercredi 1er août 2018 une mission destinée à identifier les produits chimiques les plus toxiques pour nos océans. Plusieurs pays ont également pris le problème à bras-le-corps. Par ailleurs, les efforts pour sensibiliser la population sur la protection de ces écosystèmes fragiles se multiplient. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/08/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er août 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.