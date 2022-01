Prothèses auditives : elles ont changé leur vie

Depuis quelques mois, Jacques Richer revit. Cela fait six ans qu'il n'avait qu'un seul appareil auditif, contre deux nécessaires. À 1 200 euros la pièce, il n'avait pas les moyens d'en acheter un autre. Le 100% santé ou reste à charge zéro a changé son quotidien. En moyenne, une prothèse auditive coûte 1 500 euros l'unité. Depuis le 1er janvier 2021, certaines sont accessibles sans rien débourser. Des appareils, certes, d'entrée de gamme, mais de très bonne qualité. Le 100% santé a multiplié la demande. Plus de 77% des patients sont équipés entre 2019 et 2021, comme cette dame. Cette dernière a économisé 3 000 euros et ne plus qu'elle est appareillée. Le syndicat des audioprothésistes alertent aujourd'hui sur des arnaques qui vous feraient payer des appareils présentés sans reste à charge. Le 100% santé est ouvert à tous, sans condition de revenu et sans frais. T F1 | Reportage M. Verron, O. Stammbach