Protoxyde d'azote : enquête sur les ravages du gaz hilarant

On les retrouve dans nos rues, de petites capsules vides. À la sortie d'un lycée parisien, on connaît bien le produit. Des jeunes qui n'ont que 15 ans ont déjà inhalé du protoxyde d'azote, en soirée. Tous décrivent les mêmes effets : quelques secondes de rire, provoqué par le protoxyde d'azote. Le gaz est habituellement utilisé en cuisine dans le siphon de chantilly. Mais ces jeunes détournent son usage et inhalent le contenu des bonbonnes, avec des ballons. Sur des images filmées sur les réseaux sociaux, un jeune homme va même jusqu'à perdre complètement l'usage de ses jambes. Aucun des consommateurs que nous avons interrogés ne semble prendre conscience des risques. Depuis 2021, le protoxyde d'azote est interdit à la vente pour les mineurs, mais il reste possible de s'en procurer en ligne. Sur les réseaux sociaux, les vendeurs font même des promotions, onze euros la bonbonne. Mais derrière ces annonces se cachent des drames. Pour les trafiquants, la vente des substances psychotropes est punie de cinq ans de prison. TF1 | Reportage M. Bajac, C. Chevreton, N. Ly