Prouesse technique : un bateau piloté à distance

Ce navire de 80 mètres de long a pris la mer sans capitaine ni marin à son bord. Il s'agit d'une première mondiale que l'on doit à une entreprise française. Son commandant se trouvait à 800 kilomètres de là, à Palaiseau en région parisienne. Il a été conçu pour intervenir sur des plateformes pétrolières ou des champs d'éoliennes en Afrique et en Asie. L'absence d'équipage permet de faire d'importantes économies, mais aussi de minimiser les risques là où sévissent des pirates.