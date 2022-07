Provence : 100 nuances de la lavande

Ce n'est que le début. Les premières fleurs dans les champs de lavande teintent l’horizon. Bientôt le bleu l'emportera. Mais déjà, les premiers spectateurs sont impatients d'immortaliser ce paysage, symbole de la Provence. "La lavande de Provence, c'est mondialement connu", souligne une habitante de la région. Et une autre d'ajouter, "même si ce n'est pas encore en floraison parfaite, mais c'est quand même très beau". La floraison annonce la belle saison et c'est un pic dans les activités touristiques. "Elle ne dure pas longtemps. Ça dure à peu près un mois. Et d'un point de vue visuel et olfactif, il y a toutes les odeurs. A cheval, c'est super agréable", lance une touriste. "Je pense que le plaisir, c'est de se sentir en vacances à quelques pas de chez soi, avec des bonnes odeurs", rajoute une autre femme. En haut du plateau de Valensole, nous rencontrons Yann Sauvaire, l'un des 40 producteurs de la commune. La récolte commencera dans quelques semaines. Mais cette année, rien n'est encore gagné. La suite dans le reportage en tête de cet article. T F1 | Reportage C. Auberge, N. Clerc