Prud'hommes : le plafonnement des indemnités validé

C'est une victoire pour Emmanuel Macron. L'une de ses réformes les plus emblématiques a été validée par la Cour de cassation. Il s'agit du barème prud'homal, autrement dit les indemnités de licenciement. Elles sont plafonnées depuis deux ans. Mais comment les patrons et les salariés jugent-ils cette mesure ?