PSG-Basaksehir : un geste historique contre le racisme dans le football

Non au racisme, c'est le message que les 22 joueurs et les arbitres de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'Istanbul Basaksehir ont transmis. Ils ont posé un genou à terre ce mercredi soir sur la pelouse du Parc des Princes. L'image rappelle celle des athlètes américains unis contre le racisme, épilogue d'un match commencé mardi soir et arrêté dès la treizième minute après un coup de théâtre. Pierre Achille Webó, entraîneur adjoint de l'équipe turque, était fou de rage. Il a entendu le quatrième arbitre roumain l'insulter. L'arbitre en question a tenté de se justifier. Il a expliqué qu'il n'a pas dit "Négro", mais "Negru", ce qui signifie noir en roumain. Et à son tour, Demba Ba, Franco-Sénégalais aujourd'hui à Istanbul, a répondu à l'arbitre. Les Parisiens ont également été choqués par ces propos. Solidaires, les deux équipes sont rentrées au vestiaire. Aujourd'hui, l'arbitre mis en cause a présenté ses excuses et l'UEFA a ouvert une enquête. Ce mercredi soir, la rencontre a pu aller à son terme avec de nouveaux arbitres. Une rencontre qui fera date.