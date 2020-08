PSG en finale : comment éviter les débordements ?

Il n'y avait pas beaucoup de masques sur les visages des supporters du PSG mardi soir, lors de la victoire du club parisien en Ligue des champions. Pour régler ce problème et éviter de nouveaux débordements lors de la finale de dimanche prochain, il n'y aura pas finalement de fans zones dans la capitale. Alors, qu'est-ce qui est prévu ? Éléments de réponses avec nos journalistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.