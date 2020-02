PTC : une nouvelle drogue menace les lycéens

En apparence, c'est un liquide de cigarette électronique classique. Mais en réalité, il s'agit d'une drogue de synthèse bien plus puissante que du cannabis. Le PTC est arrivée sur notre territoire, il y a quelques années, par la Bretagne. Il s'est répandu rapidement dans les lycées et gagne désormais d'autres régions comme la Normandie. Difficilement détectable, très peu cher et facile à acheter sur Internet, le Buddha Blue a conduit près d'une vingtaine d'adolescents à l'hôpital. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.