Ces publicités qui nous espionnent

Fini les panneaux publicitaires, place aux écrans numériques. Plus visibles et plus dynamiques, ces écrans sont équipés de petites caméras nichées sur le dessus. Celles-ci collectent des informations sur les passants. Les données sont ensuite vendues aux marques. Elles vont ainsi décider sur quelle affiche et à quel moment placer leurs annonces. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.