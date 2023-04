Elles valent de l'or : la guerre des puces électroniques sous l'oeil de François Lenglet

Qu'elles permettent de régler la température d'un four ou de corriger la suspension d'un véhicule, les puces sont partout. Elles sont un peu comme le cerveau des objets. On en fabrique chaque année des milliards. Mais la demande est si forte qu'on ne parvient pas à en produire suffisamment. Des puces ultra sophistiquées servent aussi aux armements les plus modernes et à l'intelligence artificielle. Le secteur est devenu tellement stratégique que les grandes puissances mondiales se livrent une guerre féroce pour s'approvisionner en puces toujours plus puissantes et miniaturisées. Les États-Unis viennent de débloquer 250 milliards de dollars pour installer, sur leur sol, des usines de composants. L'Inde veut devenir un acteur majeur du secteur, le Brésil tout autant. Le Japon et la Corée du Sud mettent les bouchées doubles. La Russie, sous sanctions économiques, en est réduite à réutiliser les circuits électroniques des frigidaires à la casse pour équiper ses missiles. Quant à la Chine, c'est le plus gros consommateur mondial de puces. Prise dans ce conflit planétaire, l'Europe tente de défendre ses couleurs. Elle construit aussi des usines pour être autonome. Bruxelles prévoit 45 milliards d'euros de subvention pour le secteur. Un bon début, mais c'est beaucoup moins que ce que mobilisent les États-Unis et la Chine. TF1 | Reportage F. Lenglet, C. Aragona, G. Vuitton, F. Couturon