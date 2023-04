Puits, forages : une solution face à la sécheresse ?

Le métier de puisatier, comme Benoît, consiste à rechercher une source d'eau sous la terre. L Ce jour-là, il doit creuser et dégager ce qu’il reste au fond d'un puits pour en sortir une eau claire. Pendant 200 ans, le puits était inutilisable, et grâce à lui, il fonctionne à nouveau. La propriétaire du puits s’est résolue à ces travaux pour arroser son potager cet été. Le prix moyen d’une réhabilitation ou d’une construction de puits est de 1 500 euros. Une autorisation n'est pas nécessaire, une simple déclaration en mairie suffit. Il y a une exception dans l'Hexagone, elle se trouve à Elne dans les Pyrénées-Orientales. Depuis le 1er mars, en raison d’une sécheresse inédite, la construction de piscines et de puits est interdite, une mesure saluée par les habitants. Dans cette commune, une grande partie de la population possède déjà des piscines et des forages. Pour le maire, il est impératif de préserver les nappes phréatiques particulièrement basses avant l’été. En France, il faut installer un grand compteur d’eau sur votre puits pour mesurer ce qui est prélevé dans la nappe. C'est une obligation, mais rares sont ceux qui le respectent, faute de contrôle. Les contrevenants risquent une amende pouvant aller jusqu'à 75 000 euros. TF1 | Reportage G. Bertrand V. Pierron, A. Tocny