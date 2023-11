Pulls : la deuxième vie du cachemire

La boutique “Maglieria Pregiata” met en vente des pulls et écharpes recyclés, 100% en cachemire. Pour redonner vie à ce tissu, prière de se rendre à Prato, berceau du textile en Italie. Depuis des années, dans la banlieue industrielle, on recycle des tonnes de vêtements usagés. Dans un atelier, on trie par couleurs, puis on inspecte les produits sans défaut, à l'aide d'une lumière surpuissante. À l'autre bout de l'usine, presque comme tous les matins, il y a une livraison de vêtements 100% cachemire. Ils ont été portés dans des pays occidentaux, puis triés là où les mains d'œuvre sont beaucoup moins chères. Chaque année, 260 000 kilogrammes sont récoltés. Les vêtements intacts ne représentent que 5% des volumes. Le reste du cachemire, troué ou déchiré, passe d'abord à l'atelier découpe, où l'on enlève boutons et étiquettes. Ensuite, on les broie par famille de couleurs. C'est une procédé complexe, avec comme résultat des sortes de flocons de laine, recyclables quasiment à l'infini. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F.X. Ménage, O. Cresta, B. Bedarida