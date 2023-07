Punaises de lit : pourquoi il est si difficile de s'en débarrasser

Les punaises de lit, petites bêtes dont les piqûres provoquent des démangeaisons, peuvent vite devenir un cauchemar lorsqu'elles se développent dans les matelas, draps, meubles et recoins de la maison. Pour les éliminer, "aucune méthode ne peut être efficace à elle seule", souligne l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) dans un rapport ce mercredi. TF1 fait le point sur les astuces ou erreurs à éviter pour s'en débarrasser. Au préalable, "il est important de s'assurer qu'il s'agit bien de punaises de lit et les localiser" (lit, chambre ou canapé), prévient Jean-Michel Bérenger, entomologiste (spécialiste des insectes) contacté par TF1 Info. Une fois l'identification faite, il y a "deux méthodes de lutte", selon le spécialiste. "La lutte mécanique est celle que vous allez pouvoir faire vous. Il faut d'abord ranger votre pièce pour éviter qu'il y ait des cachettes", précise l'expert, qui travaille pour le laboratoire Diagnostic Insecte. Plus d'informations dans le sujet de TF1.