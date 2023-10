Punaises de lit : plusieurs établissements scolaires fermés

Demain 4 octobre, il n'y aura ni élèves ni professeurs dans le collège marseillais que nous avons visité. Il est fermé à cause d'une invasion de punaises de lit, retrouvées dans des salles de classe et dans les cartables des élèves. Une entreprise spécialisée dans les opérations de désinfection interviendra dès demain et durant trois jours. Un autre établissement à Villefranche-sur-Saône est touché par une infestation de punaises de lit. Il avait déjà été fermé fin septembre. Les signalements se multiplient ces dernières semaines, dans les cinémas, dans les transports en commun. Le sujet devient politique, la chef de fil des insoumis, Mathilde Panot, députée et vice-présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, a brandi en pleine Assemblée, une fiole contenant des punaises de lit. "Madame la Première ministre, ces petits insectes répandent le désespoir dans notre pays, faut-il attendre que Matignon soit infesté pour qu'enfin vous réagissiez ?", réclame-t-elle à Élisabeth Borne. Une réunion interministérielle aura lieu ce vendredi 6 octobre. Dès demain, le ministre des transports réunira les acteurs du secteur, les associations d'usagers pour une réunion d'urgence sur les punaises de lit. TF1 | Reportage C. Abel, E. Binet, S. Agi