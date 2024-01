Voitures flasheuses : pourquoi autant de PV envoyés par erreur ?

À chaque passage, elles verbalisent des milliers de voitures. Les sulfateuses à PV, des voitures équipées de flash, sont redoutables, quitte à faire des erreurs. Un Montpelliérain en a fait les frais. Il est en situation de handicap et stationne sur une place dédiée, ce qui lui a valu 135 euros d'amendes. Bruno fait toutes les démarches pour la contester et transmet aux autorités sa carte de mobilité réduite. Trois mois plus tard, toujours pas de réponse. Les contraventions, envoyées par erreur, se multiplient partout en France. Les voitures flasheuses sont de plus en plus controversées. Alors, quelles sont les démarches pour contester ces amendes ? Première étape, faire un recours amiable sur la plateforme en ligne du gouvernement. Sans réponse au bout d’un mois, on peut saisir une commission chargée d’étudier ces erreurs. Des milliers de recours ont déjà été déposés devant cette commission. La plupart concernent une erreur, causée par une faille dans le système de ces voitures flasheuses. TF1 | Reportage A. Cazabonne, J.V. Molinier